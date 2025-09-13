dalivali.bg
Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

С VR очила в парка в Белица преживявате как мечките живеят на свобода, а след това и как са поробвани

Цяла година воден режим: Жителите на с. Недан перат, мият и се къпят с туби

Със съпругата стоим дежурни, дебнем програмите на пералнята и доливаме на ръка, казва Неделчо

Ана Минева Ана Минева

Публикувано в  09:17 ч. 13.09.2025 г.

Село в Павликенско е на воден режим целогодишно, а жителите му често са потърпевши и от токови удари, при които изгарят електроуреди. Местните недоволстват, че въпреки че си плащат за комунално-битовите услуги, не се чувстват европейци.

Снимка: bTV

В село Недан са на режим на водоподаване целогодишно. Там живеят повече от 1100 жители, които нямат вода около 16 часа в денонощието.

„Безводието е голям бич при нас, няма изпиране, няма измиване на съдове, за битови нужди…12 туби по 10 литра трябват, за да изпере една пералня. Лично със съпругата, стоим дежурни, дебнеш програмите. Единият налива вода, другият носи тубите. Тубите извадени от кладенеца“, разказва за неволите без вода Неделчо Неделчев.

Снимка: bTV

„Безводието е голям проблем в селото и ни убива дори и бизнеса. Нямаме вода за кафе машини, за измиване на съдове... По-рядко се отбиват хора, то като нямаме вода, много ни затруднява безводието“, обясни Радослав Георгиев, управител на заведение.

Безводие в Плевен: Родители се тревожат за началото на учебната година, граждани готвят протест в неделя

Селото се захранва от местни водоизточници – геран и дренажна система. Водопроводната мрежа е правена през 50-те години на миналия век и загубите по нея са огромни.

„Режимите в Недан са много отдавна, от 1985 година, когато селото е било още по-голямо. С течение на годините тези проблеми се задълбочават, както в цяла България, режимът на водоподаване е целогодишен, но като дойде зимата ако има вода, помпата помпи до изчерпване на количеството и си спира. В момента водоподаването е 8 часа, много хора се принудиха да си направят хидрофорна система, имат си герани“, казва Георги Георгиев, кмет на Недан.

„Плащаме всеки месец вода, нямаме вода, не можем да си къпем децата…пък плащаме всеки месец, плащаме си водите“, коментира Мария Иванова, жител.

Снимка: bTV

През юли, с повече от година закъснение стартира мащабен проект за подмяна на вътрешната мрежа и довеждащата инфраструктура. Проектът е съвместен между община Павликени и Министерството на регионалното развитие за около 5 млн. лева.

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

„Ще бъдат подменени малко над 10 км водопроводна мрежа, като основно се подменя тласкателя и главен клон 1 и главен клон 2….А сега, като направим този частичен ремонт и задържим водата в тръбите, мисля че ще има ефект“, смята Георги Георгиев.

През годините жителите на Недан са потърпевши и от прекъсвания на електрозахранването. Множество токови удари са довели до изгорели електроуреди, се оплакват те.

От Енерго Про заявиха за bTV, че електроразпределителната мрежа в село Недан е в добро състояние. През август има регистрирани четири смущения в резултат на изгоряла трафомашина и повредена мрежа на средно напрежение. За изминалите седмици има регистрирани два сигнала за аварии, които са отстранени своевременно.

