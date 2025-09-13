„Идеята ни е да увеличим периода, в който имаме вода. Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, но с малки стъпки се надявам нещата да се случат по-бързо. Не ни достигат около 200-250 литра в секунда, които могат да осигурят 24-часово водоснабдяване. Сега вода пред делничните дни има от 6 до 9 ч. и вечер от 19 до 22 ч. С малките стъпки нещата се получават, не е с магическа пръчка да се случат. Надявам се на търпение“, каза областният управител на Плевен Мартин Мачев в предаването „Тази събота“.

Той заяви, че първият учебен ден в Плевен ще бъде присъствен и увери, че всички училища, детски градини и ясли са обезпечени с питейна вода за следващите 2 седмици.

„Ако е необходимо, ще имаме готовност да поискаме помощ от държавния резерв. Можем да направим логистиката и да подпомогнем както училищата, така и детските градини, яслите, социалните домове и спешната помощ. В детските градини във високата част на града има изградени хидрофорни системи, в други предстои да бъдат изградени през седмицата. По същия начин стоят нещата и с училищата“, каза Мачев.

По думите му проблемите с водата са и от довеждащия водопровод, и от инфраструктурната мрежа в града, която предстои да бъде подменена.

„Това ще стане поетапно, няма изведнъж всички улици в града да бъдат разкопани, а поетапно и ще бъде сменена водопроводната мрежа“, каза Мачев.

Областният управител на Плевен каза, че предстоят нови сондажи и подмяна на тръби, по които има най-големи загуби.

„Едно от решенията, които взехме е, че кладенецът при село Ясен ще бъде включен във водопреносната мрежа. Дебитът му е 10 литра в секунда. Пробите от ВиК излязоха, водата е годна за питейно-битови нужди. Предстоят нови сондажи, например, този в Кожухарска чешка вече е готов и следващата седмица трябва да бъде направено пробонабирането. Нов сондаж ще започнем при село Брестовец. Със сигурност литрите, които очакваме няма да бъдат така главоломните, които се упоменават в публичното пространство“, обясни той.

По думите му общината следва краткосрочните, средносрочните и дългосрочните мерки, които бяха предписани от МРРБ.

„Краткосрочните мерки са направа на нови кладенци, подмяна на водопроводната мрежа, средносрочната мярка е подмяна на водопровода с търсене на нови водоизточници, реконструкция на 6 помпени станции, 12 резервоари, на сградните водопроводи. Дългосрочните мерки са изграждане на язовир Черни Осъм“, каза Мачев.

Според него изграждането на язовир Черни Осъм е нужно.

„Финансирането ще бъде осигурено от държавния бюджет, имаме подкрепа от държавата. Инвестицията е голяма, може би няколко години ще се изгражда. Опасенията на хората – въпрос е на диалогичност. Трябва да се намери баланс между човешките потребности и природата. За мен изграждането на язовир Черни Осъм ще спомогне за подпомагане на бъдещи водни кризи. Трябва да се намери баланс, да има дискусия с хората и да видим кой ще бъде най-добрият начин за изграждането на язовира“, посочи той.

