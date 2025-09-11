Надежда срещу безводието: Открита е вода край плевенското село Ясен

Открита е вода от първия сондаж в района на помпена станция "Вит", край плевенското село Ясен, съобщават от пресцентъра на областната администрация.

Проби са изпратени за анализ, за да се установят качествата й, уточниха от "Български ВиК холдинг".

Очаква се на утрешното заседание на Областния кризисен щаб в Плевен да има повече информация дали водата от сондажа е годна за пиене.

През август от ВиК-Плевен започнаха проучвателни сондажи за нови водоизточници в района на село Ясен, като целта е достигане до по-дълбоки водоносни хоризонти и осигуряване на допълнителен воден ресурс.