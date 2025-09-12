Учениците в Плевен може да посрещнат учебната година без течаща вода

Днес се очакват резултати от пробите на водата от първия сондаж край Плевен. Ако е годна за пиене, водата ще потече по ВиК-мрежата и ще стигне до чешмите на хората.

Кога обаче е възможно това да се случи и решен ли е вече проблемът със загубите на вода по тръбите – екип на bTV е на мястото на самия сондаж и проверява.

Припомняме, че още през август от ВиК – Плевен започнаха проучвателни сондажи за нови водоизточници в с. Ясен, като целта е осигуряване на допълнителен воден ресурс.

Екипът на bTV покани за разговор тази сутрин на място представители на институциите – от ВиК – Плевен, областната администрация, както и общината. Те обаче отклониха нашите покани, затова екипът ни потърси и другата страна в лицето на Борислав Цветанов, който вчера е бил на среща с всички тези институции.

Снимка: bTV

„Аз съм член на комисията в общината, която е съставена от специалисти и представител на гражданите в мое лице. Смятам, че винаги мерките са забавени, винаги не са превантивни, така че да се избегне даден риск. За учениците предстои поредното пълно безумие – само в 2 или 3 училища ще имат течаща вода в учебните заведения за тоалетните“, каза той.

„Къде беше държавата, сигурно държавата не знае, че на 15 септември децата ще започнат училище. А общината са дали на директорите да си направят проекти, да си направят хидрофорите, те щели да финансират – ама това тяхна работа ли е?“, попита Цветанов.

И каза, че отговор на въпроса кога ще има вода и навреме ли ще се случи това за започването на учебната година, на вчерашната среща не е имало, и ще има едва след изследването на пробите.

Ако те се окажат чисти, вода ще има.

Това ще разберем днес в 10:00 ч., когато в областната администрация в Плевен ще бъдат обявени и резултатите от проучвателните сондажи.

