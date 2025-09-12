dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
08 Незначителна облачност 16°
09 Слънчево 18°
10 Слънчево 20°
11 Слънчево 22°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Предавания Тази сутрин

Учениците в Плевен може да посрещнат учебната година без течаща вода

Екип на bTV е на мястото на проучвателните сондажи край с. Ясен и проверява

Симона Горчева Симона Горчева

Публикувано в  07:14 ч. 12.09.2025 г.

Днес се очакват резултати от пробите на водата от първия сондаж край Плевен. Ако е годна за пиене, водата ще потече по ВиК-мрежата и ще стигне до чешмите на хората.

Кога обаче е възможно това да се случи и решен ли е вече проблемът със загубите на вода по тръбите – екип на bTV е на мястото на самия сондаж и проверява.

Припомняме, че още през август от ВиК – Плевен започнаха проучвателни сондажи за нови водоизточници в с. Ясен, като целта е осигуряване на допълнителен воден ресурс.

Надежда срещу безводието: Открита е вода край плевенското село Ясен

Екипът на bTV покани за разговор тази сутрин на място представители на институциите – от ВиК – Плевен, областната администрация, както и общината. Те обаче отклониха нашите покани, затова екипът ни потърси и другата страна в лицето на Борислав Цветанов, който вчера е бил на среща с всички тези институции.

Снимка: bTV

„Аз съм член на комисията в общината, която е съставена от специалисти и представител на гражданите в мое лице. Смятам, че винаги мерките са забавени, винаги не са превантивни, така че да се избегне даден риск. За учениците предстои поредното пълно безумие – само в 2 или 3 училища ще имат течаща вода в учебните заведения за тоалетните“, каза той.

Областният управител на Плевен се раздели с поста си

„Къде беше държавата, сигурно държавата не знае, че на 15 септември децата ще започнат училище. А общината са дали на директорите да си направят проекти, да си направят хидрофорите, те щели да финансират – ама това тяхна работа ли е?“, попита Цветанов.

И каза, че отговор на въпроса кога ще има вода и навреме ли ще се случи това за започването на учебната година, на вчерашната среща не е имало, и ще има едва след изследването на пробите.

Ако те се окажат чисти, вода ще има.

Това ще разберем днес в 10:00 ч., когато в областната администрация в Плевен ще бъдат обявени и резултатите от проучвателните сондажи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Боят с полицейския шеф: Русенци на протест, настояват за освобождаването на четиримата младежи

Боят с полицейския шеф: Русенци на протест, настояват за освобождаването на четиримата младежи
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“

Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)
Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си

Наследникът на Ким Чен-ун: Севернокорейският лидер иска да даде властта на дъщеря си
Тази сутрин
Снимка: Учениците в Плевен може да посрещнат учебната година без течаща вода
Учениците в Плевен може да посрещнат учебната година без течаща вода
Снимка: Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Бивш МВР министър за случая в Русе: Липса на официална информация и хаотични изявления
Снимка: Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Български евродепутати за дроновете в Полша: Целенасочена провокация, някои от тях „не са се заблудили“
Лице в лице
Снимка: Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Снимка: Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Снимка: Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Борислав Гуцанов за незаконните домове за възрастни хора
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс