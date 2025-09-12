Днес кризисният щаб за безводието в Плевен ще обяви резултатите от пробите на откритата вода край село Ясен.
Пробите бяха изпратени за анализ, за да се установят качествата ѝ, уточниха от „Български ВиК холдинг“.
Очаква се на днешното заседание на Областния кризисен щаб в Плевен да има повече информация дали водата от сондажа е годна за пиене.
Припомняме, че през август от ВиК-Плевен започнаха проучвателни сондажи за нови водоизточници в района на село Ясен, като целта е достигане до по-дълбоки водоносни хоризонти и осигуряване на допълнителен воден ресурс.
