Освободиха областния управител на Плевен Николай Абрашев заради водната криза в град.
От Министерския съвет аргументираха решението си с невъзможността на Абрашев да се справи с кризата вече няколко месеца.
На поста е назначен Мартин Мачев, който до момента беше директор на Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Плевен.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK