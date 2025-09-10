Освободиха областния управител на Плевен Николай Абрашев заради водната криза в град.

От Министерския съвет аргументираха решението си с невъзможността на Абрашев да се справи с кризата вече няколко месеца.

На поста е назначен Мартин Мачев, който до момента беше директор на Националния институт по метеорология и хидрология - филиал Плевен.

