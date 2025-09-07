Продължават протестите на жителите на Плевен и областта срещу липсата на вода и водния режим, на който са подложени за пореден път. И засегнатите от водния режм затвориха главния път Бяла – Ботевград при пътния възел до село Ясен.

Екип на bTV провери състоянието на водопровода „Група Черни Осъм“ – този, по който потокът от вододайната зона в троянския Балкан така намаля, че предизвика режима на водата.

Горещият 7 август 2025 г. се оказва и най-горещата точка на водната криза в Плевен.

Оттогава със заповед на кмета водата спира всеки ден. Най-тежко е в кварталите „Сторгозия“, „Дружба“ и центъра на града, където чешмите пресъхват по два пъти в денонощие – нощем и следобед.

Главната причина – намалелият поток по основния водопровод за снабдяване на Плевен – „Група Черни Осъм“, казва Лозко Лозев, председател на съвета на директорите на „ВиК-Холдинг“ – държавната компания, управляваща големите водни мрежи у нас.

„Основният водоизточник е водоснабдителна система „Черни Осъм“. Когато намаляха количествата от Черни Осъм, намалените количества, които се подават за обводняване, затова е толкова и строг режимът тази година“, обяви Лозев.

Жизненоважният тръбопровод взима вода от три места в троянския балкан – от река Куманица, от две места от река Черни Осъм. Сега от тях идват общо около 310 литра вода в секунда, което е много малко и вследствие на засушаване, казват шефовете на водния холдинг.

Дали причината е само сушата?

19% от водата по тръбата по правило се полагат на Троян, но оттам ползват едва 8%, казва местната власт. Други 30% са за Ловеч. Останалите 50% водата, плюс отстъпените от Троян, са за Плевен. Така над 190 литра в секунда трябва да влизат в бедстващия Плевен, но при проверката на bTV тръбопровода подаваше 120 литра.

По тези сметки водата по тръбата до Плевен стига със 70 литра в секунда по-малко, отколкото влиза. Къде отива останалото?

Това е дядо Марин от село Орешака. Огромна дупка с вода се е образувала в двора на къщата от дългогодишен неспирен теч от същия този жизненоважен водопровод за Плевен, чийто намален дебит предизвика водния режим. Докато 40 километра на север хиляди нямат вода, тук не спират да се леят тонове, защото течът е от години. И никой не успява да го спре.

С години продължават няколко големи теча от имотите на хората, под които минава водопровода. Оплакванията са от поне 5 къщи покрай улица „Комсомолска“ в Орешака.. А дворът на Гергана от години се наводнява от теча на дядо Марин. Струи вода са проникнали в гаража ѝ, а по стените на къщата ѝ има мухъл.

Отговорът на водното дружество, отговорно за тази част от водопровода „Група Черни Осъм“ – ВиК-Ловеч .

„Общото състояние на магистрален водопровод „Черни Осъм“ на територията на област Ловеч се характеризира с увеличаващи се течове, които се наблюдават равномерно по цялото трасе, което е 60 км. Състоянието на водопровода налага спешна реконструкция в рамките на 4 години. „ВиК“ АД град Ловеч не планира извършването на такава подмяна поради липса на финансиране“.

Колкото до течовете в селото - един от тях бил отремонтиран, а друг не, защото, цитирам, собственикът не допуска ВиК в имота си, казват от дружеството. И добавят, че от регионалното министерство ги уверявали, че ще започнат проект за мащабен ремонт на ключовата тръба към Плевен. Проблемите обаче продължават. Веднъж пристигнала, водата не спира да се губи и по мрежата на Плевен. И то в огромни количества, признават от холдинга.

Само за град Плевен загубите са около 76%, казва Лозко Лозев.

Въпреки работата по райониране, обследване на проблемни участъци по водната мрежа, и ремонти на някои тръби в града загубите не намаляват. А освен течовете по старите тръби, те се причиняват и от кражби и незаконни прикачвания, признава директорът на ВиК-Плевен.

От писмен отговор на директора до общински съветници разбираме, че от 2021 г. дружеството не е подало нито един сигнал до Районна прокуратура – Плевен за престъплението незаконно прикачване към мрежата.

Адекватни са мерките за решаване на кризата?

От течовете и кражбите на вода преминаваме към мерките за разрешаването на водната криза в Плевен. Една от първите стъпки е почистването на един стар обрасъл канал на „Напоителни системи“, казват от ВиК Холдинг. По него ще пуснат вода от малката река Дъбнишка Бара край Телиш, която да стигне до кладенците на Долна Митрополия, и да вдигне нивото за помпите им, така че да потече към Плевен, казват от холдинга.

Под ръководството на кризисния щаб на града каналът се чисти от затворници и военни от Пето бригадно командване и 55 инженерен полк на сухопътните войски.

Водата по канала трябва да захрани кладенците край Долна Митрополия, които обичайно са източник за Плевен, но не и сега – заради друг проблем. Те се захранват от водата на язовир „Горни Дъбник“. Той обаче е силно намалял, казват от холдинга. Виждаме го и ние при сравнение със снимка в историята на Google от миналата година.

Питаме стопаните на водоема „Напоителни системи" как е допуснат този спад на водата. Оттам ни отговарят, че от края на миналата година е имало ремонт на канала от язовир Сопот, който захранва язовир „Горни Дъбник“, и трябвало да спрат водата. В поливния сезон възстановили подаването.

