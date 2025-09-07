dalivali.bg
България

Нов протест в Плевен заради водната криза и безводието

Протестиращите ще блокират пътя София - Русе

Димитър Върбанов

07.09.2025 г.

Нов протест в Плевен заради водната криза и безводието в града и региона.

Протестът ще започне в 14 часа, когато жителите на града и околните села ще се съберат край езерото в парка „Кайлъка“, след което ще продължи с автошествие през централните улици, за да стигне до пътя София - Русе, който ще бъде блокиран.

Държавният резерв: За 3 г. са раздадени над 2 милиона литра вода, наличните количества са в милиони

Очаква се протестът да продължи пред сградата на общината в 17 часа, съобщават организаторите. 

В Плевен е обявено частично бедствено положение заради безводието. 

