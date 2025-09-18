От няколко дни и Севлиево премина на воден режим. Най-тежка е ситуацията в село Идилево, където от три седмици хората не са имали и капка вода.

Почти двойно е намален дебитът, който идва от село Стоките, откъдето регионът черпи вода. Четири дни в седмицата водата се спира през целия ден, а през цялата нощ дебитът се намалява, което засяга хората, които живеят на високите етажи.

Селата около Севлиево са разделени на два водопровода – източен и западен, най-тежко е положението за шестте села, които попадат в източния водопровод. Едно от тях е село Идилево.

„В 21-ви век две седмици вече нямаме вода, една водоноска има за цялото село“, казват жители на селото.

„Преди 3 години пак имаше такъв режим и обещават, че ще направят язовир, но нищо не направиха“, казват още те.

„Дебитът, който е необходим, е 230 л в секунда, в момента е 140 л в секунда. Трудно е поддържането на двата водопровода“, посочи началникът на ВиК в Севлиево.

Целия разговор гледайте във видеото.

