Вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде председател на Националния борд по водите

Четвърт милион са засегнати от водната криза, показва справка за bTV на регионалното министерство

Станчо Станчев Станчо Станчев

Публикувано в  23:55 ч. 17.09.2025 г.

Вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде председател на Националния борд по водите, научи bTV от свои източници.

Органът беше създаден официално днес, с решение на Министерския съвет. Бордът ще заседава два пъти в месеца и ще се отчита пред парламента всеки месец.

Четвърт милион са засегнати от водната криза, показва справка за bTV на регионалното министерство.

Кои са членовете на Националния борд по водите за справяне с водната криза?

256 хиляди души от градове в цялата страна са били без вода през първата седмица на септември. Както знаете, най-голяма е кризата в Плевен. Проблем с водоподаването има и в Търговище, Сливен и Благоевград. Сред засегнатите са и Велико Търново, Габрово, Кюстендил и Перник.

В Ловеч няма да се наложи по-тежък воден режим, заяви в "Тази сутрин" председателят на Управителния съвет на "Българския ВиК Холдинг".

