Кои са членовете на Националния борд по водите за справяне с водната криза?

Във вчерашния ден беше първото заседание на борда, свикано от Росен Желязков

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:33 ч. 17.09.2025 г.

В изпълнение на т. 1 от Решение на Народното събрание относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България от 3 септември 2025 г., Министерският съвет прие решение за създаване на Национален борд по водите (Борда).

Съгласно поставената с решението на Народното събрание цел бордът следва да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и да координира усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Съгласно правителственото решение председател на борда е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията, както и определен с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България представител на сдружението, председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие и член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Национален борд по водите: Ще има ли решение за безводието у нас?

Решението предвижда поименният състав на Борда, в това число резервни членове, да бъдат определени със заповед на министър-председателя.

Росен Желязков свиква Националния борд по водите за спешни мерки срещу водната криза

Бордът ще заседава два пъти месечно, ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание.

А във вчерашния ден беше първото заседание на борда, свикано от Росен Желязков.

