dalivali.bg
Последни
новини
България

Росен Желязков свиква Националния борд по водите за спешни мерки срещу водната криза

В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме

Снимка: Министерски съвет на Република България

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:50 ч. 16.09.2025 г.

Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза.

В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода

В борда участват представители на: Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

Областният управител на Плевен: Няма да стане да имаме 24 часа вода изведнъж, това не е магическа пръчка

Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Кремъл: НАТО се бие срещу Русия

Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

„Заплаха от Русия“: Великобритания изпраща изтребители в Полша

