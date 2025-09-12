dalivali.bg
Резултатите от пробите са готови: Плевенчани ще имат питейна вода

Първите сондажи отчитат нормални качества на водата и могат да бъдат използвани в резервоара на плевенчани

Симона Горчева Симона Горчева

Публикувано в  10:00 ч. 12.09.2025 г.

Качествата на водата от първите сондажи, взети от с. Ясен, са нормални и могат да бъдат използвани в резервоара на плевенчани. Взети са проби и от втори сондаж, следващата седмица се очакват резултати и оттам.

Количеството, което дава, е около 10 литра в секунда - или 800/850 кубика за денонощие. 

Това съобщи управителят на ВиК – Плевен, инж. Климент Тодоров, на брифинг пред медиите.

И уточни, че се работи по това да бъдат монтирани хидрофори във всички учебни заведения.

„Миналата седмица приключи почистването на довеждащия канал. В момента служители на общината участват в почистването на района около него. Започнаха и монтиранията на хидрофорни системи в детските заведения, като първото е в детска градина „Калина“, после в „Пролет“ и ще продължим спрямо състоянието на останалите. Приключи и първият сондаж, той е предаден на ВиК, за да се установи количеството и качеството на водата, ще продължим със сондаж в с. Брестовец“, каза кметът на Плевен, д-р Христов.

Кметицата на община Долна Митрополия Поля Цоновска увери, че учебната година ще започне с нормален режим на учебен процес след като градът е получил вода от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

