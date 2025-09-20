Голям пожар край Плевен. За това сигнализират местните хора във Фейсбук. Те публикуваха снимки и видеа, на които се вижда гъст дим, който се издига в небето.

Според разказите им се е запалил утайник с петролни продукти в бившата рафинерия "Плама". По техните думи огънят гори от няколко часа.

Хората са притеснени от екокатастрофа, защото по думите им "това е отрова".

"Горят сухи треви, които са подпалили мазутни утайници и тровят въздухът край село Дисевица", пише потребител във Фейсбук групата "Забелязано в град Плевен".

Към момента няма официална информация за причините за пожара.

