"Обичам ви, България. See you soon." С тези думи мегазвездата Енрике Иглесиас, загърнат с българския флаг, завърши петият, най-голям и мащабен концерт, за който е идвал в България.

Над 30 000 души пяха заедно с него на националния стадион "Васил Левски" в София.

Шоуто беше истинска наслада за сетивата за феновете му. На входовете бяха раздавани светещи гривни, които бяха активирани с качването на звездата на сцената.

В ритъма на музиката те светеха в различни цветове от всички посоки в синхрон с цветовете на видеостените.

Латино кралят излезе на стадиона малко след 21:00 часа и представи 19 песни.

Концертът му започна на испански със Súbeme la radio от 2017 година, последваха Freak (2014), "Chasing The Sun" (2021), "Be with You" (1996), "Heartbeat" (2010), "Duele el corazón" (2016), както и първият голям хит от 1998 година – "Bailamos".

Снимка: БГНЕС

На Cuando Me Enamoro (2010) Иглесиас се премести в средата на стадиона,сред хората. Преди да продължи с "Ring My Bells" (2007), той отново се обърна към публиката на български с "Наздраве". Своята беквокалистка той представи катo своята girlfriend на сцената и двамата танцуваха в интимна близост.

В уникална интеракция с публиката, Иглесиас призна, че обича да пише песни, обича семейството си, и по няколко питиета в събота вечер и си наля питие от бутилка.

Снимка: БГНЕС

След като музикантите се прибраха, а след това бяха извикани на бис, Иглесиас изпя Hero - един от най-големите му и романтични хитове. Той отново се върна в средата на арената, а после продължи с El Perdón, позната като дует с Ники Джем, суперхита Bailando и за финал – с I like it.

Снимка: БГНЕС

На края на изпълнението стотици бели балони - с размерите на огромни топки и с инициалите на певеца - EI, полетяха към небето, докато мощна заря освети София.

Хората в публиката си подаваха балоните едни към други, а жълти конфети се сипеха от въздуха като в празнична фиеста.

На финала испанският изпълнител се загърна с българския флаг и благодари на публиката.

Снимка: БГНЕС

Той няколко пъти се отпускаше, приведен към земята, с благодарност за реакциите на феновете си, и цялото му тяло излъчваше емоции.

Това беше петият концерт на Иглесиас в София, като при последното си гостуване у нас на 6 ноември 2018 г. той пя в "Арена Армеец", като част от турнето All The Hits Live.

