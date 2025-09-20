7 пъти от Лингуаглоса до Етна: Виктор Асенов с ново Еверестинг предизвикателство

Дисциплината идва "ръка за ръка" с неуморния дух. И ето пример за такъв - незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов се включва в първото Еверестинг световно първенство днес.

Състезанието е за колоездачи, а българинът ще кара тандемен велосипед заедно с Диляна Христова.

„Еверестинга е изкачване от точка А до точка Б, за да постигнем надморската височина на върх Еверест. В нашия случай ще трябва да го направим 7 пъти от точка А до точка Б - от Лингуаглоса до Етна. 21 км е едната обиколка с 1280 м положителната денивелация“, сподели Виктор Асенов.

„През март месец направих Еверестинг - само че пеша от хижа „Алеко“ до Черни връх. За да натрупам надморската височина на върх Еверест го направих 19 пъти и съм единственият незрящ човек, направил това предизвикателство. То е много трудно, защото изисква да не се спи и се прави, докато не завършиш самото предизвикателство“, разказва младият мъж.

„В България аз го направих за 46 часа, но тук условията са съвсем различни. Шампионатът изисква да го направим в рамките на 16 часа. Предизвикателството не е лесно. Това, което искам да покажа, е, че няма невъзможни неща. Искам да видят хората, че всяко нещо, което човек си го постави като цел, може да го постигне, стига да иска. Успех на всички! Дързайте! Превете вашите предизвикателства и да ни стискате палци на мен и на Диляна“, призова Виктор.