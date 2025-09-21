Есента е сезонът с много цветове, вкусове и аромати. И да – освен за приготвяне на лютеници, туршии и всякаква друга зимнина, това е и времето за варене на ракия. Запушат ли казаните - сезонът е открит. За да потече качествена ракия от тях, има немалко правила.

Село Боровци е мястото, където беше произведена една провокация към управляващите, а именно по отношение на законопроекта за промени в Закона за виното и спиртните напитки. Той беше публикуван на страницата на земеделското министерство на 15 септември. На 19 септември този законопроект вече бе оттеглен, тъй като малките производители, при един от които се намираме, изразиха притеснението си, че това няма да доведе до добър резултат.

"Това е старо вино, прави втори път и се зарежда и очакваме хубав материал", казва Краси. Според него най-хубавата ракия е гроздова.

"Това се нарича джибри. Това е от миналогодишното вино, което е останало като материал. Някой път се зарежда допълнително със захар и се оставя пак да ферментира. Някой път директно се пече", коментира Замфир.

Има голям майсторлък в правенето на ракия. Като се почне от материала, казаните, всичко останало. Но кои са най-екзотичните суровини за ракия?

"Имаме едини руснаци, които идват и пекат стафиди. Ракията става уникална, ароматна, плътна, хубава. Имаме хора, които пекат домати. Всякакви неща. Всичко, което може да ферментира, става за ракия", споделя Замфир.

"Самите плодове си дават аромат. Хлебната мая се слага, за да може да помогне на ферментацията. По-бързо да ферментира и по-добре да ферментира", допълни той.

Замфир стопанисва обекта за дестилация от 2017 г. Той е искал да обедини българската традиция с новите технологии.

"В нашия край това е една много силна традиция, която сплотява хората. В Северозападна България това е нещо уникално. Тук е като изживяване. Самият процес тръгва още от слагането на плодовете. Дядо ми едно време ме е научил. Трябва да изберете узрели плодове, хубави, които да се сложат, да се сложи захар. Има си технология, колко време да ферментира", разказва Замфир.

"Аз не бях любител на ракията, но откакто започнах да правя рекия, винаги сме гонили качество, гонили сме аромат. Това става благодарение на нашите казани. Те са троен дестилат", посочва мъжът.

"Никога не трябва да се пипа ракията на хората", категоричем е той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK