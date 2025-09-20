Затворен за движение е пътят от с. Горнослав към Орешец и Добростан (общ. Асеновград). Причината е, че към този час пожарът се разраства и е достигнал пътната артерия. Призовават се жителите и гостите да не предприемат пътуване в района.
На 20.09.2025 г. в 10:47 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Пловдив е получено съобщение за пожар на сухи треви и храсти в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград. На място са изпратени 9 ПА. Очаква се да се включат и доброволци. Пожарът е на голяма площ и в района духа силен вятър. Пожарът се разпространява към гората и към селото. Няколко ПА са разположени на пътя към гората. Към селото гасенето на пожара се осъществява на ръка без автомобили, поради стръмен терен. Пожарът е навлязъл в борова гора. Към момента няма опасност за селото.
