Столичната община е възложила проверка по сигнала за дейности, свързани с жълтите павета. Той е от съпредседателя на „Да, България!“ Ивайло Мирчев, който твърди, че "ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“.

На място бе изпратен екип на Столичния инспекторат и районната администрация, казаха за БТА от Столична община.

Съставен е протокол, добавиха от общината. На място не са били представени документи от изпълнителите. Проверката продължава, посочиха още от общината.

По-рано Ивайло Мирчев посочи, че жълтите павета се къртят на същото място, където по-рано тази седмица от "Продължаваме промяната" паркираха автомобилите си, за да не може Делян Пеевски да влезе през служебния вход на парламента.

Акцията беше в подкрепа на задържаните кмет на Варна Благомир Коцев и бивш зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Според Мирчев това е отличен пример за завладяната държава. Ако „голямото Д“ има проблем, той се решава в рамките на 24 часа, посочи съпредседателят на ДБ.

„Същият този, който обясняваше, че от нищо не го е страх и не му трябвала охрана, явно истински се е уплашил”, заяви още той.

Според него Пеевски е единственият депутат, на когото Министерски съвет отговаря моментално.

“Вчера Пеевски написа писмо на премиера Желязков, за да го пита какво става с безводието в държавата. Часове по-късно министър-председателят му рапортува като на комсомолски ръководител, отговаряйки притеснено на всички поставени въпроси. Това е завладяната държава, която кърти, чисти и извозва в пълния си блясък“, каза Мирчев.

