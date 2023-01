Актьорът Джеръми Ренър съобщи в Туитър, че се е прибрал от болницата след инцидента със снегорин, който го премаза. Той прекара в лечебното заведение повече от две седмици, пише Си Ен Ен.

Звездата от "Отмъстителите" беше откаран в болница около Нова година, след като бе блъснат от собствения си снегорин, който тежи над 6 тона. Актьорът получи гръдна травма и ортопедични наранявания. Ренър бе в критично състояние и се намираше в интензивното отделение.

В понеделник вечерта Джеръми Ренър отговори на публикация в Туитър по повод сериала "Кметът на Кингстаун", където участва, написвайки: "Възстановявайки се, бях много развълнуван да гледам епизод 201 със семейството си у дома."

Премиерата на втория сезон на сериала бе в неделя.

По време на дългия си болничен престой Ренър претърпя две операции и беше лекуван в интензивното отделение.

На 5 януари актьорът сподели в Туитър видео от болницата, като написа: „Денят в интензивното отделение се превърна в невероятен СПА ден със сестра ми и майка ми. Благодаря ви много!“

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY