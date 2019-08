Бронята на Ръсел Кроу, в която актьорът участва във филма „Гладиатор“, ще бъде изложена на най-големия годишен търг на филмови и телевизионни сувенири „Pop Store”. Наддаването ще се проведе в Лондон, а на търга ще бъдат изложени 900 редки предмета.

Бронята се оценява на 36-60 хиляди долара. Ще бъдат включени и брадвата на Джак Никълсън от „Сиянието”, оценявана на между 48-73 хиляди долара, пистолетът на Джеймс Бонд от „Златното око“ с Пиърс Броснан, също на стойност 48-73 хиляди долара, както и лилавият светлинен меч на Самюел Л. Джексън от "Междузвездни войни: Отмъщението на ситите", чиято стойност се очаква да е между 60-121 хиляди долара.

На търга ще бъде предложен за продан и шлемът на имперски штурмовик от "Междузвездни войни: Нова надежда" за 145-181 хиляди долара, костюм на Батман от едноименния филм с Майкъл Кийтън в главната роля за 97-145 хиляди долара.

Рекламен плакат от филма „Чарли и шоколадовата фабрика“, подписан от Тим Бъртън, пък ще струва на колекционерите само 362 долара. Този на Джурасик Парк с автограф на Стивън Спилбърг ще струва 725 долара.

Търгът ще бъде излъчен по целия свят на 30 септември и 1 октомври, а от 18 септември организаторите ще открият безплатна изложба в лондонско кино, където всеки може да види повече от 250 уникални филмови артикула.