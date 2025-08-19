Възстановено е движението за леки автомобили при км 16 на АМ "Хемус" в посока Варна.

Тежкотоварните автомобили се пренасочват по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Припомняме, че по-рано днес на мястото имаше катастрофа между тежкотоварни автомобили, която блокира пътното платно в посока Варна и се образува километрично задръстване. По-леки ПТП имаше и в посока София.

