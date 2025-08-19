Образувалата се колона от автомобили е километрична

Магистрала „Хемус“ е блокирана, тежка катастрофа между тирове (ВИДЕО, СНИМКИ)

Магистрала „Хемус“ е блокирана и в двете посоки малко след изхода на София заради катастрофи.

Движението към Варна е блокирано заради тежка катастрофа между тирове. Мантинелата е скъсана. Един от тировете е обърнат. Образувалата се колона от автомобили е километрична. Трафикът се отклонява още на изхода на София.

В посока София са се ударили камион и лек автомобил.