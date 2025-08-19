Магистрала „Хемус“ е блокирана, тежка катастрофа между тирове (ВИДЕО, СНИМКИ)

Магистрала „Хемус“ е блокирана и в двете посоки малко след изхода на София заради катастрофи.
Движението към Варна е блокирано заради тежка катастрофа между тирове. Мантинелата е скъсана. Един от тировете е обърнат. Образувалата се колона от автомобили е километрична. Трафикът се отклонява още на изхода на София.
В посока София са се ударили камион и лек автомобил.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK