Магистрала „Хемус“ е блокирана, тежка катастрофа между тирове (ВИДЕО, СНИМКИ)
Образувалата се колона от автомобили е километрична
България

Магистрала „Хемус“ е блокирана, тежка катастрофа между тирове (ВИДЕО, СНИМКИ)

Образувалата се колона от автомобили е километрична

Публикувано в  11:56 ч. 19.08.2025 г.

Публикувано в  11:56 ч. 19.08.2025 г.

Магистрала „Хемус“ е блокирана и в двете посоки малко след изхода на София заради катастрофи.

Движението към Варна е блокирано заради тежка катастрофа между тирове. Мантинелата е скъсана. Един от тировете е обърнат. Образувалата се колона от автомобили е километрична. Трафикът се отклонява още на изхода на София.

В посока София са се ударили камион и лек автомобил.

