Швейцария ще предложи „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, въпреки обвинението му пред Международния наказателен съд, при условие че той дойде „за мирна конференция“, увери швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис, цитиран от АФП и БГНЕС.

Миналата година федералното правителство определи „правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест. Ако това лице дойде за мирна конференция, а не по лични причини“, заяви Касис по време на пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни в Берн.

Срещата между Володимир Зеленски и Владимир Путин трябва да се състои в Европа, заяви френският президент Еманюел Макрон, който призовава тя да се проведе в Женева.

„Това е повече от хипотеза, това е колективна воля“, посочи Макрон, в отговор на въпрос за провеждането в Европа на срещата, обявена след разговорите във Вашингтон между Доналд Тръмп и няколко европейски лидери.

„Това ще бъде неутрална страна, така че може би Швейцария, аз се застъпвам за Женева, или друга страна. Последният път, когато имаше двустранни разговори, беше в Истанбул“, припомни той, цитиран от АФП.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK