Жена, наречена „Кралицата на кетамина”, се съгласи да се признае за виновна в продажбата на наркотици, които в крайна сметка довели до смъртта на актьора от ситкома „Приятели” Матю Пери, съобщи Би Би Си.

42-годишната Джасвин Санга ще пледира виновна по пет обвинения в Лос Анджелис, включително едно за разпространение на кетамин, довело до смърт или сериозни телесни повреди, според Министерството на правосъдието.

Снимка: Instagram/kennethlumpkin1

Три от обвиненията са за разпространение на кетамин и едно за поддържане на помещение, свързано с наркотици. Санга може да получи максимална присъда от 65 години във федерален затвор.

Американката с двойно американско-британско гражданство първоначално беше обвинена в девет престъпления. Федералните прокурори нарекоха дома ѝ в Лос Анджелис „център за продажба на наркотици” и намериха десетки флакони с кетамин по време на обиск.

Санга е сред петимата души, включително лекари и асистентът на актьора, които според американските власти са доставяли кетамин на Пери, като са се възползвали от наркотичната му зависимост с цел печалба, което е довело до смъртта му от предозиране.

Снимка: Getty Images

Останалите са д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, двама лекари, които са продавали кетамин, Кенет Ивамаса, който е работил като личен асистент на Пери и е помагал за закупуването и инжектирането на кетамин на актьора и Ерик Флеминг, който е продавал на Пери кетамин, получен от Санга.

Пери беше намерен мъртъв в джакузито в задния двор на дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г., а аутопсията установи, че смъртта му е причинена от остри ефекти на кетамина.

И петимата обвиняеми са се съгласили да се признаят за виновни по обвиненията в делото. Наказателният процес срещу Санга беше отлаган няколко пъти и е насрочен да започне следващия месец.

Очаква се тя да се яви пред федералния съд в следващите седмици, за да подаде официално признание за виновност като част от споразумението с федералните власти.

Санга ще се признае за виновна и за продажбата на кетамин на мъж на име Коди МакЛъри през август 2019 г., който е починал няколко часа след покупката от предозиране с наркотици, според Министерството на правосъдието.

Снимка: iStock

Според федералните власти тя е доставяла кетамин от „складчето” си в Северен Холивуд от поне 2019 г., като според обвинителния акт е работила с известни личности и клиенти от високите кръгове.

В социалните медии 42-годишната Джасвин Санга е показвала екстравагантен начин на живот, включващ партита и пътувания до Япония и Мексико.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK