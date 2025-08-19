При осъществяване на компенсиращи мерки в района на контролен пункт "Кулата" са задържани седем души, за които няма данни да са влизали в страната. Това съобщиха пресцентъра на МВР, предаде БТА.

От там уточняват, че на 16 август около 16:50 часа е извършена проверка в района на бившия граничен контролно-пропускателен пункт "Кулата".

За проверка е спрян лек автомобил с английска регистрация. Установен е водачът, който има двойно гражданство, едно от които е българско. Установени са още седем човека чужди граждани, за които няма данни да са влизали в България. По случая е образувано досъдебно производство, информираха още от пресцентъра на МВР.

От полицията уточниха, че след влизането на България в Шенген граничните служители нямат право да извършват гранични проверки на напускащите Република България моторни превозни средства. Преди бившия граничен пункт, във вътрешността на страната, служители на "Гранична полиция" имат правомощия и извършват проверки на принципа на риска.

