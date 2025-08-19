Спасителни екипи откриха още тела във вторник в планинско село в северозападен Пакистан, където внезапни наводнения, предизвикани от силен порой (т.нар. „облачен взрив“), разрушиха домове и сгради. Броят на загиналите там достигна поне 20 души, съобщи местният областен управител.

Тази цифра допринася към общо 358 жертви от наводненията в провинция Хайбер Пахтунхва от петък насам – над 200 от тях са в най-засегнатия район Бунер.

Според Провинциалната служба за управление на бедствия сред загиналите има 30 деца.

Облачният взрив е рядко явление, при което падат над 100 мм (4 инча) дъжд в рамките на един час на малка площ, обясняват властите. Те предупреждават за още валежи в две поредни вълни от мусон до 10 септември.

В Бунер са паднали над 150 мм дъжд само в рамките на час в петък сутринта. Нов масивен порой от друг облачен взрив удари района край Гадуун в планините на област Сваби (също в Хайбер Пахтунхва) в понеделник.

Областният управител Нисар Хан заяви, че освен увеличения брой жертви (от 11 в понеделник), няколко жители на отдалеченото село все още се водят изчезнали.

„Използваме всички налични ресурси, включително тежка техника като багери, за да открием телата на изчезналите“, каза той, цитирана от Ройтерс.

Развилнялата се придошла вода се е спуснала от планините и е отнесла къщите, добави той.

Силните дъждове са взели жертви и са причинили разрушения в няколко северозападни области, като повечето хора са загинали при внезапни наводнения, съобщи Националната служба за управление на бедствия.

Още помощни средства, включително палатки, одеяла, електрически генератори, помпи, лекарства и хранителни продукти, са изпратени към пострадалите от наводненията райони, съобщиха от службата във вторник.

Според данните, проливните дъждове и наводненията през този мусонен сезон са отнели живота на 695 души в Пакистан от края на юни насам.

