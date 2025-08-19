Първите 100 дни на папа Лъв XIV: В каква посока поема католическата църква

Изминаха 100 дни откакто папа Лъв XIV оглави Римокатолическата църква. За този период той ясно очерта стила си на ръководство на Светия престол, пише БТА. За разлика от папа Франциск, чието управление беше белязано от новаторски решения, подходът на папа Лъв XIV е по-спокоен – премислен и наблюдателен.

Жоел Роло-Костер, редактор на „Кеймбриджката история на папството“, определя 69-годишния папа като човек, който използва първите си месеци за приемане, наблюдение и изпитване. „Той е по-спокоен и по-малко „шумен" от Франциск", каза Роло-Костер, която е и преподавателка в Университета на Род Айлънд. „Той е умен. Наблюдава всичко. Говори с всички. А след това ще видим как ще се прояви истинската му личност", каза още Роло-Костер.

Според анализаторите Папа Лъв XIV избягва полемиките и стремежа да превърне папството в личен образ, като поставя акцента върху Христос и мира. „Той е много директен и откровен, но не прави спонтанни изявления пред медиите", каза пред АП Кевин Хюз, председател на катедрата по теология и религиозни науки в Университета Виланова, където Лъв XIV е завършил.

Различният му стил от този на Франциск донесе облекчение на мнозина, добави той. „Дори тези, които истински обичаха папа Франциск, винаги сдържаха дъха си – никога не се знаеше какво ще каже или направи след това", отбеляза Хюз.

Основните мисии на Лъв XIV

От избирането му за глава на Римокатолическата църква на 8 май папа Лъв XIV се опитва да се позиционира като фигура на единството и мира, защитник на човечеството в условията на бързи технологични промени.

Първите му думи като папа бяха за изграждането на мостове – в седемминутното си обръщение той използва думата „мир“ седем пъти. „Трябва да се положат усилия за преодоляване на глобалните неравенства, които създават различия между континентите, страните и отделните общества“, заяви той.

Папата отправи горещ призив за световен мир и на стотния си ден като глава на Римокатолическата църква: „Не трябва да се примиряваме с хода на конфликтите и въоръженото насилие", заяви той.

Популярност

Папа Лъв XIV се радва на относително голяма популярност след първите 100 дни от папството си. Въпреки това, той все още не е достигнал висотите, на които се радваше предшественикът му папа Франциск по време на мандата си.

Проучване на „Асошиейтед прес“ сред 1158 възрастни американци, проведено между 5 и 9 юни, установи, че около две трети от американските католици казват, че имат „много“ или „донякъде“ благоприятно мнение за папа Лъв XIV.

Около трима от всеки десет посочват, че не знаят достатъчно, за да си съставят мнение, а по-малко от един на всеки десет го възприемат неблагоприятно.