Италианската „готик метъл“ банда Lacuna Coil се включват в Midalidare Rock in the Wine Valley 2023. Италианците не успяха да се включат в изданието миналата година, но обещаха да го направят тази и изпълняват обещанието си. фестивалът ще се проведе от 30 юни до 2 юли.

Най-популярната италианска метъл група има множество награди, сред които Best Live Act през 2018-а на Metal Hammer Golden Gods Awards, Best International Band през 2016-а на Metal Hammer Awards (Германия) и Best Album през 2012-а на Female Metal Voices Fest Award.

Снимка: EPA

Основната вокалистка на групата е била специален гост в песни на артисти от ранга на Megadeth, Apocalyptica, Alter Bridge, Tarja Turunen и много други.

Lacuna Coil са създадени през 1994 г. в Милано и се отличават със своя готик стил и мелодичен женски вокал. Групата е продала над два милиона копия от деветте си студийни албума в целия свят.

Последният албум на бандата е Black Anima от 2019 г., който излезе само година след издаването на първата им книга Nothing Stands in Our Way през 2018 г.

„Изключително сме заети. Имахме много концерти между албумите Delirium и Black Anima, издадохме книга и достигнахме до празнуването на 20-годишния юбилей от излизането на дебюта ни. Направихме голяма промяна във визията ни, както и шоуто ни се качи на ново, по-високо ниво“, споделя вокалистката Кристина Скабиа.

„Lacuna Coil за група с множество фенове в България и сме сигурни, че чакането ще си заслужава. Те се включват на 1 юли. Съвсем скоро ще обявим и хедлайнера за този ден“, разказват организаторите.

Билетите вече са в продажба. Те са на цени от 65 до 140 лева. Деца до 12 години влизат без билет.