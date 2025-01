"Кралят на ада сигурно ме е забравил": Тиква със свинска мас е любимото на 124-годишна жена (СНИМКИ)

На 1 януари възрастна китайка отпразнува 124-и си рожден ден. Личният ѝ празник е уважен от цяла орда роднини в град Нанчон.

Ки Чаиши приписва дълголетието си на „любовта към свинската мас“ и оптимистичния си поглед към света.

Според документите си тя е родена през 1901 г. Китайката може да разкаже за детството си по време на династията Цин - последната кралска династия в китайската история, която започва през 1644 г. и завършва през 1911 г.

В младостта си Ки е била известна със своите остри счетоводни умения и физическа сила, която ѝ е позволявала да работи с плуга и да трупа камъни.

Дори и сега тя може да слиза по стълби, пали огън, храни гъски и готви.

Нейните близки споделят пред South China Morning Post, че Чаиши винаги е поддържала дисциплинирана рутина – хранила се е по три пъти на ден, разхождала се е след всяко и е заспивала в 20 часа.

Любимото ѝ ядене е тиквена каша с лъжица свинска мас отгоре, но по нареждане на лекаря си възрастната жена е намалила мазнината.

До 40-годишна възраст Ки ражда 4 деца, но съпругът ѝ внезапно умира и отглежда децата си сама.

Qiu Chaishi, a resident of Chaishici village in Nanbu county, Nanchong, Sichuan province, celebrated her 124th birthday on Wednesday. When it comes to diet, Qiu has a special fondness for lard. https://t.co/3fW9qzydql pic.twitter.com/IuOMWUNwPr