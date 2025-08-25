Над половин милион души са под заповед за евакуация във Виетнам в очакване на тайфуна Каджики.

Прогнозата е бурята да удари сушата с ветрове от близо 200 километра в час и проливни дъждове.

Вчера "Каджики" премина над Южнокитайско море с постоянна скорост на вятъра от около 175 км/ч, показват данните на Обединения военноморски център на САЩ за ранно предупреждение за тайфуни. Очаква се тайфунът да набере още скорост и днес да достигне Виетнам, допълва Центърът.

Според прогнозите на американските метеоролози последиците от стихията най-напред ще усети китайският остров Хайнан, където според официалната агенция Синхуа са евакуирани над 20 000 души.

Заради преминаването на тайфуна в град Саня в Хайнан училищата, офисите и магазините са временно затворени, спрян до второ нареждане е и общественият транспорт.

Армията е мобилизирана, а хората, живеещи на пътя на тайфуна, са призовани да не излизат навън. Отменени са десетки полети, а лодките остават на брега.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK