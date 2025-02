Проучване за замръзването на водни капки във въздуха може да подобри прогнозите за времето.

Очаква се то да допринесе за разбирането на ключов процес във водния цикъл на Земята – превръщането на преохладените водни капки в лед.

Изследването е водено от екип към Хавайския университет в Маноа, съобщи Phys.org.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

С помощта на нова криогенно охладена камера учените са уловили на молекулярно ниво промените, които настъпват при замръзване, имитирайки условията на земната атмосфера.

Снимка: iStock

Тази иновативна система е позволила наблюдението на това как водните капки преминават в лед при температури под нулата, предоставяйки ценна информация за образуването на облаци и валежи.

„Чрез разкриването на механизмите на замръзване на свръхохладена вода ние отваряме пътища към иновации в нискотемпературната химия и щадящи климата технологии за охлаждане“, каза проф. Ралф Кайзер от катедрата по химия на Хавайският университет в Маноа.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чрез пресъздаване на атмосферни условия изследването е предоставило възможност за бъдещи експерименти, които биха могли да подобрят разбирането ни за процеса, при който ледът започва да се образува.

Снимка: iStock

Разбирането на молекулярните взаимодействия, водещи до образуването на лед, може да помогне за подобряване на моделите за динамиката на облаците и валежите, като и двете играят ключова роля при прогнозирането на времето и климатичните промени.

Това изследване е свързано с по-мащабните усилията на изследователите от Хавайският университет в Маноа и техните сътрудници за справяне с климатичните предизвикателства чрез проект за разработване на устойчиви технологии за охлаждане.

Проектът се фокусира и върху намаляването на вредните емисии от отоплителните и охладителните системи. Чрез интегриране на открития от различни проучвания, учените могат по-добре да предскажат как новите хладилни агенти взаимодействат с атмосферните ледени частици, като в крайна сметка помагат за направата на благоприятни за климата иновации.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK