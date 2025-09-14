Тежка катастрофа затвори Прохода на Републиката, има загинали

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.
По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен.
Има двама загинали. Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват.
Причините за катастрофата се изясняват.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase