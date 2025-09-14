„Това са глупости!“. Така реагира лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на журналистически въпрос дали трябва да има оставки в МВР след случая с бития полицейски шеф в Русе. Според него вътрешният министър би се изказал емоционално за всеки гражданин, който получи подобни травми на тези на комисар Николай Кожухаров.

„Нима няма да се изкажете, ако е ваш колега? Ще се изкажете! Не се хващайте за думите. Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Има технологичен период. И понеже кметът се изказа, областният се изказа, и ако те не се бяха изказали… Човекът бере душа там, загубил литър и половина кръв, те какво да кажат – битият е виновен. Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се приключи“, коментира Борисов.

Според него реакцията на премиера Росен Желязков е била адекватна. Относно опозицията и критиките от тяхна страна, Бойко Борисов каза:

„Техният план е да разрушат, без план какво да се гради. На протест отидат и се сбият по между си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно. Какво правителство ще съградят?“.

