За пореден път се налага да отговаряме на манипулативни и конспиративни теории по казус, който изглежда достатъчно ясен. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по повод на критиките за разследването на побоя над полицейския шеф в Русе - Николай Кожухаров и изтеклите записи от момента на инцидента. Силовият министър беше категоричен, че кадрите всъщност потвърждават версията на МВР, въпреки че целта им е да се внушава недоверие в българските институции.

„На изтеклия запис ясно се вижда какво става – на малка улица в Русе, където ограничението на скоростта е 30 км/ч. кола се движи очевидно с превишена скорост – с колко точно, ще установи експертизата. Не спира на знак „Стоп“.

В групата, която върви, жената дърпа детето, за да го предпази от движещата се кола. Областният директор, заедно със своя спътник, с когото се прибират, това става към 12:30 през нощта – съседът, а не директорът, препречва пътя на колата и се опитва да поиска обяснение от шофьора. Първата манипулация, че спътникът на областния директор е посегнал пръв – това не е вярно! Това е лъжа! На записа се вижда ясно как шофьорът посяга първи“, заяви Митов.

Вътрешният министър коментира, че човекът, който отива до шофьорското място, това не е директорът на русенската полиция Николай Кожухаров. По думите му от записа се вижда, че той стои отстрани и разговаря с другия пътник в колата, докато не започва опитът за саморазправа.

„Тогава директорът заобикаля колата и тръгва – в опит да предотврати противообществена проява, което е негов дълг като полицай. Когато директорът се намесва – бива нападнат в гръб и му нанасят удари, заради които часове по-късно той се озовава в русенската болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба над 1,5 литра. Очевидно ударите са били силни“, заяви Митов.

Снимка: bTV

Митов коментира, че разпространените в публичното пространство версии целят да делегитимират действията на МВР.

„Понеже ги засегнах на пресконференцията в Русе, позволих си да кажа, че високата температура на говорене през последните години, епитетите, клеветите, рушат непрекъснато доверието към държавността. Отношението на биячите е показателно. Бил тръгнал на фитнес – какъв фитнес 12:30 през нощта? В един момент се смени това, всякакви интерпретации. МВР не е длъжно на всяка глупост, която се пуска от някъде по някакви маргинални сайтове, да обясняваме някакви неща. Всичко е в следствието и съда“, обяви вътрешният министър.

Вътрешният министър определи като лъжи и манипулации начина, по който се разглеждат записите в публичното пространство, включително и от политици.

„Срам е за всички, които бранят агресията в момента. От една страна от нас се иска да контролираме безотговорното движение по пътищата, да въвеждаме ред и контрол при подрастващи, а от друга страна МВР бива обвинявано, когато един полицай се е опитал да се намеси в ситуация, в която е длъжен да се намеси и пострада тежко. Къде са лъжите? Няма други записи, които да показват по-ясно инцидента. Има такива, които не функционират или други, които гледат в други посоки. Това е записът, на който най-ясно се вижда какво се е случило, всичко трае няколко секунди“, обясни ресорният министър.

Относно призивите за оставка от опозицията, Митов заяви, че не е сериозно той да си даде оставката по казус, по който МВР няма абсолютно никаква вина. По думите му ръководеното от него ведомство е разпространило само фактите по случая.

