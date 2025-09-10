Първо пред bTV - говори съпругата на началника на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Пред екипа ни Диана Петрова обясни, че състоянието на съпруга ѝ се подобрява, но той остава в интензивно отделение на болницата в града. Жената беше категорична, че причината за конфликта е превишената скорост, с която младежите са се движили.-Госпожо Петрова, какво е състоянието на старши комисар Кожухаров.

На този фон в социалните мрежи се появиха записи от улична камера, които запечатват конфликта между младежите и компанията на Кожухаров. Кадрите предизвикаха и политически отзвук.

- Възстановява се. Все още е в интензивно.

- Успяхте ли да разговаряте с него?

- За малко да. Не разказва нищо за случилото се. Говорим си лични работи. За много малко време.

- Той имал ли е преди това здравословни проблеми?

- Не. Било е на косъм да му се премахне бъбрека. Било е на косъм него да го няма.

На самите събития точно когато са се случили, аз бях по-напред. Не съм видяла кой кога излиза от кола и какво се случва точно, защото аз си пазех детето да не вижда тея неща. Бяхме по-напред и видях Николай, че се държи за кръста. Отидох да проверя дали не е наръган нещо. Някой явно го беше ударил.

- През това време момчетата бяха ли там?

- Бяха да.

- И как се държаха.

- Арогантно. Нагло - "Какво ме интересува, че си полицай, викай когото си искаш. Някакви е такива.

- Веднага ли отиде в болница? Какво стана?

- Той отиде веднага в болница.

- Защото на мястото е дошла линейка, но той не се е качил в нея.

- Защото вече беше в болница.

- А как е стигнал до болницата?

- С патрул.

Ние де факто чухме по-напред с моето дете, че се задава някаква..чува се шум от кола, която се движи бързо. Най-вероятно и те са го чули и видяли всичко това и са направили забележка.

Каква е причината вие със семейството и приятелите си да сте там ? И вярно ли е че имало употреба на алкохол ?

Бяхме на вечеря, излязохме децата да си поиграят и просто се прибирахме, защото на следващия ден са на градина.

- Имам предвид, че мъжете в компанията са били с ясно съзнание какво се случва?

- Не са били пияни, ако това ви е въпроса.

Да се прибере жив и здрав. Това очаквам

- Какво би било справедливото наказание за вас?

- Не разъждавам върху това.

- В петък великотърновският съд ще заседава. Ако им смекчи мярката това за вас какво говори?

- Така са преценили.

В ранните часове на 4 септември директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров беше пребит след спречкване с четирима младежи след забележка за опасно шофиране в центъра на града.

00:24 минути - автомобилът на младежите влиза в обхвата на камерата. На пътя има жена Виждат се стопове. Пред колата застава мъж. Светлините не позволяват да се види ясно кой нанася първия удар. От автомобила се подава ръка, а мъжът отвръща. Предполага се, че това е съседът на началника на русенската полиция.

Полицейският началник вероятно е мъжът от другата страна на колата. Когато спорът на шофьорският прозорец ескалира, се намесват и останалите.

От записа се вижда, че боят се случва пред очите на жена и малко дете.

До пристигането на няколко полицейски автомобила записът прекъсва на два пъти за по две минути.

На 15-ата минута от боя пристига и линейка, която остава на мястото няколко секунди.

Според защитата на младежите записите доказват, че не те са нанесли първия удар. И още:

„Очевидно е от тези записи, че има провокация от страна на възрастни, че има удар, докато са в колата. Това не е непровокирана агресия, както е приела прокуратурата. Скоростта, тя може да бъде изчислена. Тя е 40. Основание ли е, ако има превишена скорост, един възрастен да започне физическа саморазправа“, каза Методи Лалов – адвокат.

Според защитата решението на Окръжния съд в Русе да остави младежите в ареста е - „безобразно“. Съдиите пък разпространиха становище, в което уверяват, че външни фактори не могат да повлияят на преценката им.

„Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса.“

Разпространените кадри провокираха и политически коментари. Опозицията в лицето на „Демократична България“ призова за оставки.

От МВР заявиха за bTV, че няма да коментират, докато по случая тече досъдебно производство. Междувременно старши комисар Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на русенската болница.

„Пациентът е със стабилизирани жизнени функции и продължава интензивното наблюдение и лечение“, казаха от болницата.

Прокуратурата също запазва мълчание. В петък апелативният съд във Велико Търново трябва да реши дали четиримата младежи ще останат зад решетките за постоянно.