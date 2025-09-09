Първо по bTV - говори съпругата на началника на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Пред екипа ни Диана Петрова обясни, че състоянието на съпруга се подобрява, но той остава в интензивно отделение на болницата в града. Жената беше категорична, че причината за конфликта е превишената скорост, с която младежите са се движили.

На този фон в социалните мрежи се появиха записи от улична камера, които запечатват конфликта между младежите и компанията на Кожухаров. Кадрите предизвикаха и политически отзвук.

Съпругата на комисар Кожухаров пристига секунди след сблъсъка. Заварва го паднал на земята.

„Нещото, което видях, аз си пазех дето, бяхме по-напред, видях, че Николай се държи за кръста. Отидох да видя какво му е. Болеше го“, каза Диана Петрова, жена на пребития полицай.

През това време момчета бяха ли там?

Да. Държаха се арогантно и нагло - Какво ме интересува, че си полицай. Той отиде веднага в болница.

По думите на Петрова те и приятелско семейство са били на вечеря, след която са се прибирали. Тя беше категорична, че мъжете в компанията не са били пияни.

Диана Петрова няма обяснение за случилото се.

В ранните часове на 4 септември директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров беше пребит след спречкване с четирима младежи след забележка за опасно шофиране в центъра на града.

00:24 минути - автомобилът на младежите влиза в обхвата на камерата. На пътя има жена Виждат се стопове. Пред колата застава мъж. Светлините не позволяват да се види ясно кой нанася първия удар. От автомобила се подава ръка, а мъжът отвръща. Предполага се, че това е съседът на началника на русенската полиция.

Полицейският началник вероятно е мъжът от другата страна на колата. Когато спорът на шофьорският прозорец ескалира, се намесват и останалите.

От записа се вижда, че боят се случва пред очите на жена и малко дете.

До пристигането на няколко полицейски автомобила записът прекъсва на два пъти за по две минути.

На 15-ата минута от боя пристига и линейка, която остава на мястото няколко секунди.

Според защитата на младежите записите доказват, че не те са нанесли първия удар. И още:

„Очевидно е от тези записи, че има провокация от страна на възрастни, че има удар, докато са в колата. Това не е непровокирана агресия, както е приела прокуратурата. Скоростта, тя може да бъде изчислена. Тя е 40. Основание ли е, ако има превишена скорост, един възрастен да започне физическа саморазправа“, каза Методи Лалов – адвокат.

Според защитата решението на Окръжния съд в Русе да остави младежите в ареста е - „безобразно“. Съдиите пък разпространиха становище, в което уверяват, че външни фактори не могат да повлияят на преценката им.

„Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса.“

Разпространените кадри провокираха и политически коментари. Опозицията в лицето на „Демократична България“ призова за оставки.

„Това което се вижда на камерите е че правилната версия е тази на обвиняемите. Затова ние считаме че в МВР вече е време за оставки“, каза Ивайло Мирчев – ДБ.

От МВР заявиха за bTV, че няма да коментират, докато по случая тече досъдебно производство. Междувременно старши комисар Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на русенската болница.

„Пациентът е със стабилизирани жизнени функции и продължава интензивното наблюдение и лечение“, казаха от болницата.

Прокуратурата също запазва мълчание. В петък апелативният съд във Велико Търново трябва да реши дали четиримата младежи ще останат зад решетките за постоянно.

