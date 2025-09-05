Четирима са обвиняемите за побоя над старши комисар Николай Кожухаров в Русе. Това стана ясно вчера от съвместен извънреден брифинг с прокуратурата в болница УМБАЛ „Канев“, където е настанен пострадалият.

Директорът на полицията в града беше нападнат и пребит вчера след като отправил забележка към младежи, които извършвали рискови маневри на пътя с колите си.

Към момента няма опасност за живота му. Имаше опасност да бъде отстранен един от бъбреците му, но лекарите от университетската болница са успели да се справят и това не се е случило.

Вчера главният секретар на МВР, вътрешният министър и органите на реда поискаха най-тежки наказания за четиримата извършители – те ще отговарят поне по две обвинения. Задържани са за срок до 72 часа.

bTV не може да даде повече информация за състоянието на Кожухаров, тъй като по молба на близките от болницата не разкриват такива детайли.

Но от МВР разпоредиха засилено полицейско присъствие в целия град, ще се извършват множество проверки, особено в нощните часове.

