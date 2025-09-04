dalivali.bg
София
сега Облачно 27°
20 Облачно 25°
21 Облачно 24°
22 Облачно 23°
23 Разкъсана облачност 22°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Коалицията на желаещите: Видимо е нежеланието на Русия за край на войната, трябват нови санкции

Коалицията на желаещите: Видимо е нежеланието на Русия за край на войната, трябват нови санкции
След Урсула фон дер Лайен: Антонио Коща пристига у нас, посреща го Росен Желязков

След Урсула фон дер Лайен: Антонио Коща пристига у нас, посреща го Росен Желязков

Жена изпрати 5800 евро на астронавт в Космоса – „свършвал му кислорода“

Даниел Митов: Посегателството срещу български полицай е посегателство срещу държавата

Пожар избухна край Солун

След нападението над директора на полицията в Русе: Усилва се контролът по пътищата

След спешна проверка: Децата, качили се на висока сграда в София заради селфи, нарушили част от оградата

Красимир Каракачанов: Не виждам проблем български политици и министри да развиват отношения с Китай

Румен Радев за самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал. Няма официална информация за смущения

Русенският кмет за нападението над Кожухаров: Всички записи от камери са предадени на полицията
България

Задържани са четирима за нападението над директора на полицията в Русе

От тях един е непълнолетен, уточниха от държавното обвинение

Димитър Върбанов

Публикувано в  19:29 ч. 04.09.2025 г.

Четирима са задържани за нападението над директора на полицията в Русе ст. комисар Николай Кожухаров. За това съобщиха от прокуратурата на извънреден брифинг.

От тях един е непълнолетен, уточниха от държавното обвинение. Трима са на 19, един е на 15 години, като никой от тях не е криминално проявен.

Очаква се да им бъдат повдигнати обвинения и да бъдат взети мерки за неотклонение задържане до 72 часа.

Кожухаров е в интензивно отделение и няма опасност за живота му, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. Който реши, може да дари кръв - необходимата група е А положителна.

Даниел Митов: Посегателството срещу български полицай е посегателство срещу държавата

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Google се срина, вижте къде (КАРТА)

Google се срина, вижте къде (КАРТА)
Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)

Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)
Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение

Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски

Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
Трагедия в Гърция: Мъртва родилка е намерена на пода в дома си с новороденото й бебе, също починало

Трагедия в Гърция: Мъртва родилка е намерена на пода в дома си с новороденото й бебе, също починало
Тази сутрин
Снимка: Има ли следи от голямата черна котка, заснета в Дупнишко?
Има ли следи от голямата черна котка, заснета в Дупнишко?
Снимка: Гроздан Караджов: Няма доказателство за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Гроздан Караджов: Няма доказателство за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Снимка: Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Лице в лице
Снимка: Каракачанов: Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай
Каракачанов: Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай
Снимка: Валентин Радев за пребития полицейски началник
Валентин Радев за пребития полицейски началник
Снимка: Валентин Радев, Милко Палангурски и Красимир Каракачанов са гости в "Лице в лице"
Валентин Радев, Милко Палангурски и Красимир Каракачанов са гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест