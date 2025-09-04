Задържани са четирима за нападението над директора на полицията в Русе

Четирима са задържани за нападението над директора на полицията в Русе ст. комисар Николай Кожухаров. За това съобщиха от прокуратурата на извънреден брифинг.

От тях един е непълнолетен, уточниха от държавното обвинение. Трима са на 19, един е на 15 години, като никой от тях не е криминално проявен.

Очаква се да им бъдат повдигнати обвинения и да бъдат взети мерки за неотклонение задържане до 72 часа.

Кожухаров е в интензивно отделение и няма опасност за живота му, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. Който реши, може да дари кръв - необходимата група е А положителна.