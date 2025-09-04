Директорът на полицията в Русе – ст. комисар Николай Кожухаров, е бил пребит рано тази сутрин от шофьор, на когото направил забележка за рискови маневри с колата си.

Откаран е в болница, където е бил опериран по спешност.

По информация на bTV - има задържани по случая. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения.

А в този час започва извънреден брифинг на ръководството на МВР и прокуратурата.

„Това посегателство не е просто срещу един човек, това е посегателство срещу институцията, призвана да осигурява и гарантира законите в България. Навсякъде, във всяка демокрация, посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата и по този повод държа да кажа на всички, че както в този случай, така и в бъдеще, всяко подобно намерение, ще бъде преследвано по най-строгите норми, които предвижда законодателството“, заяви вътрешният министър Даниел Митов.

И благодари за бързата реакция на прокуратурата, местната управа, ОДМВР – Русе и медицинския екип, погрижил се за директор Кожухаров.

„Ще преследваме най-тежките възможни наказания за тези, които си позволиха през агресивното си арогантно поведение да причинят телесните повреди, от които в момента се лекува ст. ком. Кожухаров“, категоричен беше Митов.

И обясни, че по негова информация един от нападателите заявил, че „не го интересува кой е това и че искал личното си пространство“. Както и предупреди – че се надява оттук нататък „личното му пространство да е много стеснено оттук насетне за дълго време“.

Митов призова всички политически партии да защитят институцията МВР, за да стане ясно, че подобно отношение не може да бъде повтаряно повече.

По време на брифинга главният секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че с оглед на извършеното нападение се затяга контролът по пътищата в тъмните часове на денонощието в малките населени места.

Снимка: bTV

„С оглед безпристрастността на настоящия случай първоначалните действия са извършени от служители на „Националната полиция“ и е образувано досъдебно производство под надзора на следствието, за да бъдат избегнати всякакви спекулации относно това, което сме установили“, каза той.

