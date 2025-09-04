Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с част от ръководния състав на ОДМВР-Русе, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Поводът е посегателството над директора старши комисар Николай Кожухаров, извършено тази нощ. Освен конкретния случай, тема на обсъждане бяха средата за сигурност и обезпечаването на обществения ред на територията на областта.

Главен комисар Мирослав Рашков разпореди организационни мерки за засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част от денонощието.

Усилва се контролът за спазване на Закона за движение по пътищата и за недопускане на агресивно и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

