„Това, което се случи, според мен, разтърси не само нашия град“ – така кметът на Русе, Пенчо Милков, определи нападението над директора на местната полиция – Николай Кожухаров.

Той беше пребит, по първоначална информация от младежи заради забележка, която им направил, и настанен в болница УМБАЛ „Канев“ в тежко състояние. Инцидентът е станал снощи пред дома му.

Официална информация от институциите за инцидента няма към момента, но кметът на града го определи още като „нечуван“.

„Полицията си върши работата, отговорните със сигурност ще бъдат установени, задържани. Аз единствено искам да кажа, че целият наличен ресурс на общината, като камери, е предоставен на ОДМВР“, каза Пенчо Милков.

И каза, че към момента пострадалият Николай Кожухаров все още се намира в интензивното отделение на УМБАЛ „Канев“.

А в предаването „Лице в лице“ по случая говори Валентин Радев, бивш министър на вътрешните работи и председател на сдружението на специалистите по боеприпаси.

Снимка: bTV

„Докато слушах думите му (на кмета на Русе – бел. ред.) в главата ми беше само едно – възпитание, възпитание, възпитание. Нашето общество изпусна едно, две поколения…и една дума още бих добавил – „доверие“, доверие в институциите“, каза той.

„Доверието се гради през личния пример. Аз вярвам, че ние, добрите, сме повече от другите, които не са добри – които нарушават правилата, да не ги обиждам повече“, добави още той.

