Ивайло Мирчев: Митов политизира случая с побоя над полицейския шеф в Русе, настояваме за оставки

„Продължаваме промяната – Демократична България“ поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради случая с побоя над директора на полицията в Русе. Според тях именно той е политизирал инцидента, вместо да изчака компетентните органи да изяснят фактите.

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви в „Тази сутрин“, че очакват справедлив процес за обвинените.

„Ние сме категорично против всякакви прояви на насилие – както срещу полицаи, така и срещу всеки български гражданин. Пожелаваме на пострадалия полицай бързо възстановяване и настояваме виновните да получат справедлив процес. Но начинът, по който МВР реагира, подкопа доверието в институциите“, заяви Мирчев.

Според Мирчев лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е определил случая като „битов инцидент“, в същото време Митов е отишъл на място с главния секретар и е обявил случая за „посегателство срещу държавата“. „Започна да обяснява как институциите се били ерозирали. Това превърна един битов инцидент в национален политически скандал. Той е бил на ресторант, прибирал се е, по свидетелства е пил, направени са проби на младежите, че не са пили или употребили наркотици, но нямаме информация за това дали полицаят и на неговия придружител някой им е правил тестове за наркотици“, допълни Мирчев.

От ПП–ДБ настояват МВР и прокуратурата да публикуват всички записи от камерите в района, тъй като до момента в публичното пространство са разпространени единствено кадри, изнесени от неформални организации в интернет. Депутатът обяви, че вярва в тяхната достоверност, защото досега никоя институция не ги е отрекла.

„В района има поне 5 камери, записите са иззети, но седмица по-късно никой не ги показва. След като случаят е политизиран и има ракова обществено напрежение, трябва да излязат тези записи. Трябва министърът да излезе на една пресконференция и да отговори на всички въпроси. Очевидно кадрите, които се появиха от „Българските елфи“, са от този инцидент и някой трябва да поеме отговорност“, каза Мирчев.

Депутатът заяви, че в полицейската сводка не е имало информация за този случай. „Вижда се как идват 2 или 3 полицейски коли, идва линейка и си тръгва. Младежите, които са били в колата – веднага са освободени. Очевидно някой не иска за този случай да се разчува. Всички, които са виновни за този случай по веригата – нека подадат оставки“, посочи Мирчев. Според него младежите също трябва да си понесат последствията, най-малкото, защото не спират на знак „Стоп“.

Депутатът разшири критиките си и към ръководството на МВР, като заяви, че ведомството е „фасада на управлението на Пеевски“.

Целия разговор вижте във видеото!