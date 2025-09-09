След новите кадри от побоя в Русе: Съдът излезе с официално становище

Окръжният съд в Русе излезе с официално становище за случая с нападението над началникът на русенската полиция старши комисар Николай Кожухаров.

В сутрешните часове на деня кадри, разпространени от организацията Българските Елфи, за които се предполага че са от охранителни камери, се вижда ясно удар, който първоначално се нанася от човек, който е извън колата на предполагаемите нападатели.

Записите отговарят и на разказа, който чухме и от 18-годишния Кирил Гочев в съдебна зала, който твърди, че първият удар е нанесен от спътника на полицейския началник, а едва след това той му е отвърнал.

След разпространението на кадрите в медийното пространство освен засилен обществен интерес реакция дойде и от „Да, България“.

От партията поискаха оставката на вътрешния министър Даниел Митов, както и на „всички по веригата, които са участвали в дезинформирането на обществото - в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие“.

Последва реакция от съда в Русе:

„Отговорно заявяваме, че работим съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани. Съдебните ни актове се основават на задълбочен, обективен анализ на фактите и приложимите правни норми“.

„Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата. В случая то е извършено при стриктно спазване на Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Единната методика на Висшия съдебен съвет и Вътрешните правила на Окръжен съд – Русе, чрез Единната информационна система за случайно разпределение, утвърдена и поддържана от Висшия съдебен съвет.

Ръководството на институцията гарантира, че правосъдието се осъществява в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса.

Доверието в съда е доверие в принципите на правовата държава“, гласи официалното становище.

