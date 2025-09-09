dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 20°
11 Слънчево 23°
12 Разкъсана облачност 25°
13 Разкъсана облачност 27°
14 Облачно 29°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
България

„Да, България“ за случая с нападението в Русе: МВР излъга, нужни са оставки

Те призоваха Даниел Митов да освободи всички, „които са участвали в дезинформирането на обществото“

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:22 ч. 09.09.2025 г.

„В последните часове, на страницата на Българските елфи (BG Elves) бяха публикувани записите, които полицията очевидно скри от българското общество, във връзка с инцидента с шефа на полицията в Русе. Най-важното, което се вижда от записите е, че министърът на вътрешните работи излъга. Даниел Митов обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите и обществото. Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия“.

Това заяви Ивайло Мирчев в изявление в социалните мрежи по повод случая на нападение в Русе от 4 септември.

„От видеата ясно се вижда, че версията на обвиняемите младежи се потвърждава в голяма степен. Не става дума за поругаване на държавността, както Даниел Митов описа случая, нито за атака към институциите“, допълни Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов настоява вътрешният министър да освободи всички по веригата, които са участвали в дезинформирането на обществото -  в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие.

Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата

„Настояваме министърът да разпространи и останалите записи от по-близки камери. Нека Даниел Митов да каже имал ли достъп до тези записи преди безобразната си пресконференция,“ допълни Божанов и уточни, че от партията продължават да стоят на позицията, с която излязоха веднага след инцидента, а именно, че всяко насилие е недопустимо. „Пожелаваме и бързо възстановяване на шефа на ОДМВР-Русе, защото е на първо място трябва да бъде защитаване здравето на хората. Но отговорност трябва да се носи.“

От партията са категорични, че, ако всичко това не се случи, „решението е премиерът Желязков да поиска оставката на Даниел Митов. Така е честно към обществото и така, като управленци и като политици, трябва да реагираме“.

Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)

Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)
Отбелязваме Рождество на Пресвета Богородица. Какво символизира денят?

Отбелязваме Рождество на Пресвета Богородица. Какво символизира денят?
Нови правила и по-солени глоби за пешеходците от днес

Нови правила и по-солени глоби за пешеходците от днес
След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко

След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси (СНИМКИ)

Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси (СНИМКИ)
Тази сутрин
Снимка: „Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
„Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
Снимка: Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Снимка: Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Лице в лице
Снимка: Любомир Каримански и Николай Денков – гости в "Лице в лице"
Любомир Каримански и Николай Денков – гости в "Лице в лице"
Снимка: След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
Снимка: Състоянието на държавната хазна
Състоянието на държавната хазна
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс