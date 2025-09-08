dalivali.bg
Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)

Митов: Чух, че директорът на Русенската полиция бил тръгнал на фитнес! Дванайсет и половина през нощта. Някои хора трябва да се засрамят

Канна Рачева Канна Рачева

Публикувано в  19:10 ч. 08.09.2025 г.

Делото за боя в Русе, при който пострада директорът на полицията, да се гледа от съд във Велико Търново . Това поискаха родителите на един от обвинените младежи. Окръжният съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" и на четиримата.

18-годишният Жулиен Кязъмов е един от обвинените и успява да заснеме с телефона си част от инцидента, твърди семейството му. Една от снимките е разпространена до медиите. 

На мястото са дошли две патрулки и младежите са били освободени в полунощ. Жулиен се е прибрал у дома, показва камерата на жилището им. А в съда друг от обвиняемите разказа, че не те са започнали боя.

Бащата на Жулиен, задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само патардия, без бой

"Единият човек тръгва да ме удря и така стана боя, нямам повече какво да кажа. +Реално първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата и - да !", казва Кирил Гочев, обвиняем. 

Вътрешният министър нарече твърденията им конспиративни - "Включително чух, че директорът на Русенската полиция бил тръгнал на фитнес! Дванайсет и половина през нощта! Някои хора трябва да се засрамят! Но фактът е, че тези въпросните - задържаните младежи, нито един от тях не виждам да е пострадал, а ние имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми. 

Кирил Гочев, участвал в инцидента с полицай: Бях ударен в главата, нямам спомен от самия бой

Семейството на Жулиен настоява делото да се гледа в друг град. "Искаме да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, имахме много откази. Не можем да си намерим дори адвокат", казва Айсун Шабанов, роднина на обвинения Жулиен Кязъмов. 

"Искаме чест, истината да излезе, честно правосъдие", споделя Сюлейман Сюлейманов, бащата на Жулиен. 

В четвъртък апелативният съд във Търново ще гледа мерките на обвинените.

