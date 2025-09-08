dalivali.bg
Кирил Гочев, участвал в инцидента с полицай: Бях ударен в главата, нямам спомен от самия бой

По думите му първият удар е дошъл от страна на полицая и неговия спътник

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:20 ч. 08.09.2025 г.

Вместо да стават известни обстоятелствата, при които шефът на русенската полиция беше пребит, въпросите около казуса стават все повече. През почивните дни съдът гледа мерките за неотклонение на задържаните, а те и близките им заявиха пред журналисти, че полицейският началник и приятелят му са били в нетрезво състояние, а първият удар е дошъл от тяхна страна.

„Единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата и оттам вече стана боят. Първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата“, каза единият от задържаните - 18-годишният Кирил Гочев в съдебната зала.

„Задържане под стража“ за четиримата обвинени за побоя над полицейския началник на Русе

По думите на Кирил първият удар е нанесен от спътника на полицая, а после той му е отвърнал.

„Аз бях ударен в главата, със слизането бях изблъскан и си ударих главата в колата и нямам никакъв спомен от самия бой. С крака никого не съм удрял, ударих го с дясна ръка, при което човекът падна. Тръгнах да си отварям вратата, внимавайки да не го ударя, и в момента, в който слизам вече човекът се беше изправил от земята и ме блъснаха. Ударих си главата в рамката на колата и имам белег на главата“, разказа още 18-годишният Кирил Гочев.

В събота Окръжният съд в Русе постанови мярка „задържане под стража“ за четиримата задържани за побоя над полицейския началник на Русе Николай Кожухаров. Според обвинението Кирил Гочев е шофирал с превишена скорост. Той обаче отрече.

„Само заради шума, предположението, че съм карал с висока скорост аз отричам. С 40 км/ч максимум съм карал. Спътникът на полицая застана пред колата и спрях. Нищо не съм го питал. Не знаех, че е полицай. Полицаят се представи, след като всичко се свърши. След като самият инцидент свърши, тогава полицаят си извади значката и се представи“, каза младежът.

Даниел Митов: Посегателството срещу български полицай е посегателство срещу държавата

В съдебната зала стана ясно още, че Кирил Гочев е имал основно влияние и значение в побоя. На въпрос защо той е обвинен само в хулиганство прокурорът по делото Иво Георгиев каза:

„Обвиненията се събират на събраните по разследването доказателства. Прокуратурата счита, че това сме установили към момента. Това са доказателствата по делото, това сме преценили“.

Потърсихме в петък и МВР, и прокуратурата с покана за гостуване в предаването „Тази сутрин“, но ни отказаха с мотива, че има досъдебно производство и разследването продължава.

