10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри

„София е изключителен град, но е много труден за обичане“, казва авторът на снимките Иван Шишиев

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:38 ч. 12.09.2025 г.

"Етюд-и-те на София" празнува 10 години с юбилейно издание. Създателят на снимките е фотографът Иван Шишиев.

Той си спомня първата снимка. Датата е 14 март, а върху голи дървета в София са били сложени хартиени птици.

Книга с фотографии представя местата, свързани с литература в София

„Странно е след 10 години да се връщам толкова назад. Тази книга е направена в продължение на една година, преподреждана многократно. Исках така да развия историята вътре, че да покажа хем какво е било за 10-те години, хем да покажа събитията, които са се случили, хем да покажа и малките моменти. Това е голямата трудност – да покажеш какво е София за десетилетие“, разказа в „Тази сутрин“ фотографът.

„Не знаете колко се е променила столицата, хората изключително забравят. Фотографията обаче не забравя“, каза Иван Шишиев.

„София е изключителен град, много различен, но е и много труден за обичане“, допълва фотографът.

Нов фотографски албум събира

По думите му близо 18 000 са публикуваните кадри във Фейсбук за тези 10 години.

