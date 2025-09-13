Бойни самолети на полската армия и на съюзнически сили бяха вдигнати във въздуха за "превантивна" операция в полското въздушно пространство заради опасност от удари с дронове по полско-украинската граница, предаде АП, като цитира полските власти.

Местната администрация в източния полски град Люблин уточни, че летището в района е затворено.

Тревогата беше обявена във връзка с навлизането на редица руски дронове в полското въздушно пространство в сряда, принуждавайки НАТО да изпрати изтребители, които да свалят руските безпилотни летателни апарати, посочва БТА.

Оперативното командване на полската армия заяви в публикация в социалната платформа "Екс", че наземната противовъздушна отбрана и разузнавателните системи са били в повишена готовност.

То подчерта, че "тези действия по същество са превантивни" и целта им е да си обезопаси полското въздушно пространство и да се защитят гражданите на страната. Командването имаше предвид опасност от удари с дронове в украински райони, граничещи с Полша. Повече подробности обаче не бяха дадени.

Полската служба за въздушна навигация обяви, че летището на Люблин е затворено "заради дейности на военната авиация". Говорителят на летището Пьотър Янковски каза пред полската новинарска агенция ПАП, че въздушното пространство над летището е било затворено до 18:00 ч. местно време.

Два часа по-късно полският премиер Доналд Туск написа в "Екс": "Заплахата е отменена. Благодарим на всички, участвали в операцията по въздух и на земята. Оставаме бдителни".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK