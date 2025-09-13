НАТО обяви нова мисия за защита на източния си фланг след първото сваляне на руски дронове над страна членка на Алианса.

Началото на мисия „Източен караул“ беше дадено от генералния секретар на НАТО. Дания, Франция, Великобритания и Германия вече са заявили участие, очаква се да се включат и още държави. Задействат се ресурси по суша и въздух, а изтребители ще бъдат прехвърлени на изток.

„В допълнение към повече традиционни военни способности усилието ни ще включва елементи за противодействие на особените предизвикателства, свързани с употребата на дронове“, каза Марк Рюте, генерален секретар на НАТО.

Десетки западни страни обвиниха Москва в нарушаване на международното право и хартата на ООН с обща декларация. В нея се включиха и Съединените щати – в опит да успокоят партньорите след съмнението, изразено от президента Тръмп, че дроновете над Полша може да са били грешка.

„Вашингтон се консултира с Полша и останалите ни съюзници в Алианса съгласно член 4. Бъдете спокойни, ще защитим всеки сантиметър НАТО-вска територия“, заяви Дороти Ший, действащ посланик на САЩ в ООН.

Русия заяви, че използваните за атаката ѝ във вторник срещу Украйна дронове нямат обсега да достигнат Полша.