НАТО обяви нова мисия за защита на източния си фланг след първото сваляне на руски дронове над страна членка на Алианса.

Репетиция или грешка: Какъв е планът на Владимир Путин срещу източния фланг на НАТО

Началото на мисия „Източен караул“ беше дадено от генералния секретар на НАТО. Дания, Франция, Великобритания и Германия вече са заявили участие, очаква се да се включат и още държави. Задействат се ресурси по суша и въздух, а изтребители ще бъдат прехвърлени на изток.

„В допълнение към повече традиционни военни способности усилието ни ще включва елементи за противодействие на особените предизвикателства, свързани с употребата на дронове“, каза Марк Рюте, генерален секретар на НАТО.

Десетки западни страни обвиниха Москва в нарушаване на международното право и хартата на ООН с обща декларация. В нея се включиха и Съединените щати – в опит да успокоят партньорите след съмнението, изразено от президента Тръмп, че дроновете над Полша може да са били грешка.

НАТО отвръща на удара: Вдига се нивото на защита в Източна Европа

„Вашингтон се консултира с Полша и останалите ни съюзници в Алианса съгласно член 4. Бъдете спокойни, ще защитим всеки сантиметър НАТО-вска територия“, заяви Дороти Ший, действащ посланик на САЩ в ООН.

Русия заяви, че използваните за атаката ѝ във вторник срещу Украйна дронове нямат обсега да достигнат Полша.